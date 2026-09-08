/பவானி ஆற்றில் மிதந்த மூட்டைகள்! உள்ளே வெட்ட*ப்பட்ட தலைகள்! நடுங்கிய மக்கள்!

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Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 08, 2026, 04:40 PM|Updated: Sep 08, 2026, 04:40 PM
பவானி ஆற்றில் சாக்கு மூட்டைகளில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் பெண் மற்றும் சிறுமியின் உடல் பாகங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. என்ன நடந்தது என்பதை காணலாம்.

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