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"உயிரை பறித்த ரூ.20 ஆயிரம்"... தாய்-சேய் பலியான சோகம்!
Written By
Shiva Murugesan
Published: Sep 10, 2026, 05:40 PM
|
Updated: Sep 10, 2026, 05:40 PM
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காஞ்சிபுரம் அருகே பிரசவ வலியில் துடித்த பெண்ணிடம் கடனை திரும்ப கேட்டு நபர் தகராறு. கண் முன்னேயே பிரசவம் நடந்து தாய் சேய் உயிரிழந்த சோகம்.
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