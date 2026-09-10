Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /"உயிரை பறித்த ரூ.20 ஆயிரம்"... தாய்-சேய் பலியான சோகம்!

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 10, 2026, 05:40 PM|Updated: Sep 10, 2026, 05:40 PM
காஞ்சிபுரம் அருகே பிரசவ வலியில் துடித்த பெண்ணிடம் கடனை திரும்ப கேட்டு நபர் தகராறு. கண் முன்னேயே பிரசவம் நடந்து தாய் சேய் உயிரிழந்த சோகம்.

Recommended Videos

"உயிரை பறித்த ரூ.20 ஆயிரம்"... தாய்-சேய் பலியான சோகம்!
01:29
புதிதாக 250 வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர்..! ரயில்வேயின் மெகா பிளான்
03:24
தமிழக வாகன ஓட்டிகளுக்கு சிக்கல்? வெளியான அதிர்ச்சி Report! காத்திருக்கும் பேராபத்து!
03:25
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: தவெக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு
02:53
தலைமைச் செயலகத்திற்கு இடம் தயார் - வெளியானது முக்கியத்தகவல்!
02:35
சென்னை-மதுரை விமான சேவையை நிறுத்தும் Air India - திடீர் முடிவு ஏன்?
02:30
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் தள்ளிப்போவது ஏன்? லண்டனில் சந்திக்கும் விஜய் - அஜித்!
16:32
விருதுநகரில் உருவாகும் PM MITRA Textile Park!
02:59
பேருந்தில் பெண்ணிடம் செயின் பறிப்பு.. சிசிடிவி காட்சியில் சிக்கிய 3 பெண்கள்.
02:20
அசத்தலாக மாறப்போகும் தாம்பரம் ரயில் நிலையம் - என்ன மாற்றம் தெரியுமா?
02:43
எலும்புத் தேய்மானம் ஏன் வருகிறது? வர்ம மருத்துவத்தில் தீர்வு என்ன?
04:40
திருவான்மியூரில் பயங்கரம்! தவெக நிர்வாகி கண்ணன் கொலை | 5 பேர் கைது | சிக்கிய அதிர்ச்சி CCTV காட்சி!
02:50

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bond Tokenisation Summit 2026: இந்திய Web3 துறையின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் IBW
2
3
4
5