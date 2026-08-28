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  • /மகனை கொ*லை செய்த தாய்..! 3 மாதம் கழித்து வெளியான பகீர் சம்பவம்..!

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 28, 2026, 08:40 PM|Updated: Aug 28, 2026, 08:40 PM
மதுபோதையில் தவறாக நடக்க முயன்ற மகனை அடித்து கொலை செய்து புதைத்ததாக வாக்குமூலம் அளித்த தாய்... 3 மாதத்திற்கு பின்பு வெளிவந்த உண்மை... தாயை கைது செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை.. உடலை தோண்டி எடுத்து உடற்கூராய்வு நடத்த திட்டம்.. பகீர் பின்னணி! மதுரை மாவட்டம் வரிச்சியூர் மேட்டுப்பட்டியைச் சேர்ந்த கணேசன் என்பவரது மனைவி அய்யம்மாள். இவரது கணவன் உயிரிழந்த நிலையில் தனது மகன் ராஜாவுடன் வசித்து வந்துள்ளார். ராஜாவுக்கு திருமணமாகி மனைவியை பிரிந்து தாயுடன் வசித்துவந்துள்ளார். இந்நிலையில் அய்யம்மாள் இன்று கிராம நிர்வாக அலுவலகத்திற்கு சென்று தனது மகனை கொன்று விட்டதாக கூறியுள்ளார். இதையடுத்து கிராம நிர்வாக அலுவலர் சரவணன் அளித்த புகாரில் கருப்பாயூரணி காவல்துறையினர் அய்யம்மாளை காவல்நிலையத்திற்கு அழைத்துசென்று
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