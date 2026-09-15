Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /பச்சிளம் குழந்தையுடன் தாய் தவிப்பு! ஆட்டை விற்ற பணத்தில் 100 கி.மீ பயணம் | கிருஷ்ணகிரியில் அதிர்ச்சி

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 15, 2026, 06:00 PM|Updated: Sep 15, 2026, 06:00 PM
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டை அருகே, பிரசவத்திற்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பெண், பச்சிளம் குழந்தையுடன் சொந்த ஊருக்கு திரும்புவதற்கு மருத்துவமனை நிர்வாகம் தாய்-சேய் நல ஊர்தி ஏற்பாடு செய்யாததால், ஆட்டை விற்ற பணத்தை வைத்து பேருந்துகளில் பயணம் செய்து, இரவு நேரத்தில் வனப்பகுதி அருகே தவித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேன்கனிக்கோட்டை அடுத்த குள்ளட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பாலகொண்டன். இவரது மனைவி நாகம்மாள் (24). இவர்களுக்கு ஏற்கனவே ஆண் குழந்தை உள்ள நிலையில், மீண்டும் கர்ப்பமான நாகம்மாளுக்கு கடந்த 25ஆம் தேதி வயிற்று வலி ஏற்பட்டது.இதையடுத்து அவர் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பிரசவச் செலவுக்காக நாகம்மாளின் தாய் கவுரம்மா, தான் வளர்த்து வந்த ஆட்டை தொட்டன்னா என்பவரிடம் விற்று, அந்தப்
See more

Recommended Videos

டெல்லில 60L... சென்னையில 3L!CMRL-ஐ மிரட்டும் புள்ளிவிவரம்!
03:05
திடீரென சரிந்து விழுந்து உயரிழப்பு! காரணம் என்ன? காப்பது எப்படி?
03:55
சென்னையில் கனமழையால் ஏற்படும் ஆபத்து... த.வெ.க. அரசுக்கு உள்ள சவால்?
03:08
திமுகவின் விமர்சனம் அவதூறு; தனிநபர் விமர்சனமாக உள்ளது: அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேட்டி
06:59
பாஜக எதிர்ப்பில் தவெக உறுதியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்: திருமாவளவன்
11:10
இந்த விளையாட்டை அண்ணாமலை என்னிடம் விளையாடி இருக்கக்கூடாது: அஸ்வத்தாமன் காட்டம்
05:38
சென்னை விமான பயணிகளுக்கு Surprise... இனி பயணிகளுக்கு சிரமமில்லை...
02:22
ஸ்டாலின் தலைமையில் 3வது அணி? காங்கிரஸ் கட்சிக்கு செக் வைக்கிறாரா?
04:10
CM விஜய்யை விமர்சித்தாரா விஜய் சேதுபதி...? வைரலாகும் வீடியோ
02:18
தவெக அரசுக்கு வந்த முதல் சோதனை: விஜய்க்கு எதிராக கம்யூனிஸ்ட்கள் களம் இறங்கியது ஏன்?
04:16
"என் மகனின் கண்களை மீண்டும் பார்க்கணும்"! கிரீஸில் தாய் பாசத்தின் ஒரு புதிய அத்தியாயம்
01:59
சாலையை உடைத்து இயற்கையை மீட்கும் அரசு! பள்ளிக்கரணையில் மெகா பிளான்!
03:11

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
த்ரிஷா இடத்தில் நான் இருந்தால்..விலகி விடுவேன்-நடிகை அம்பிகா பேச்சு
2
3
4
5