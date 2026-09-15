/பச்சிளம் குழந்தையுடன் தாய் தவிப்பு! ஆட்டை விற்ற பணத்தில் 100 கி.மீ பயணம் | கிருஷ்ணகிரியில் அதிர்ச்சி

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டை அருகே, பிரசவத்திற்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பெண், பச்சிளம் குழந்தையுடன் சொந்த ஊருக்கு திரும்புவதற்கு மருத்துவமனை நிர்வாகம் தாய்-சேய் நல ஊர்தி ஏற்பாடு செய்யாததால், ஆட்டை விற்ற பணத்தை வைத்து பேருந்துகளில் பயணம் செய்து, இரவு நேரத்தில் வனப்பகுதி அருகே தவித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேன்கனிக்கோட்டை அடுத்த குள்ளட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பாலகொண்டன். இவரது மனைவி நாகம்மாள் (24). இவர்களுக்கு ஏற்கனவே ஆண் குழந்தை உள்ள நிலையில், மீண்டும் கர்ப்பமான நாகம்மாளுக்கு கடந்த 25ஆம் தேதி வயிற்று வலி ஏற்பட்டது.இதையடுத்து அவர் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பிரசவச் செலவுக்காக நாகம்மாளின் தாய் கவுரம்மா, தான் வளர்த்து வந்த ஆட்டை தொட்டன்னா என்பவரிடம் விற்று, அந்தப்