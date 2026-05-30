/தொடர்ந்து 6-வது ஆண்டாக ரூ.0 சம்பளம்: முகேஷ் அம்பானியின் நெகிழ்ச்சி முடிவு!

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி, கார்ப்பரேட் உலகில் வியப்பை ஏற்படுத்தும் ஒரு முடிவை மீண்டும் எடுத்துள்ளார். ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் சமீபத்திய ஆண்டு அறிக்கையின்படி, 2025-26 நிதியாண்டிலும் அவர் ஒரு ரூபாய் கூட சம்பளமாகப் பெறவில்லை. இதன் மூலம் தொடர்ந்து ஆறாவது ஆண்டாக அவர் சம்பளம், போனஸ் மற்றும் இதர பலன்கள் எதையும் ஏற்க மறுத்துள்ளார். கடந்த 2020 ஜூன் மாதம், கோவிட்-19 பெருந்தொற்றால் நாட்டின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட போது, நிறுவனத்தின் வணிகம் சீரடையும் வரை சம்பளம் வாங்கப் போவதில்லை என முகேஷ் அம்பானி அறிவித்தார். தற்போது கொரோனா காலம் முடிந்து, ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் சாதனை லாபங்களை ஈட்டி வரும் நிலையிலும், அவர் தனது முடிவில் உறுதியாக இருப்பது