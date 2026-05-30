Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /தொடர்ந்து 6-வது ஆண்டாக ரூ.0 சம்பளம்: முகேஷ் அம்பானியின் நெகிழ்ச்சி முடிவு!

தொடர்ந்து 6-வது ஆண்டாக ரூ.0 சம்பளம்: முகேஷ் அம்பானியின் நெகிழ்ச்சி முடிவு!

Written BySripriya Sambathkumar
Published: May 30, 2026, 06:20 PM IST|Updated: May 30, 2026, 07:14 PM IST

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி, கார்ப்பரேட் உலகில் வியப்பை ஏற்படுத்தும் ஒரு முடிவை மீண்டும் எடுத்துள்ளார். ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் சமீபத்திய ஆண்டு அறிக்கையின்படி, 2025-26 நிதியாண்டிலும் அவர் ஒரு ரூபாய் கூட சம்பளமாகப் பெறவில்லை. இதன் மூலம் தொடர்ந்து ஆறாவது ஆண்டாக அவர் சம்பளம், போனஸ் மற்றும் இதர பலன்கள் எதையும் ஏற்க மறுத்துள்ளார். கடந்த 2020 ஜூன் மாதம், கோவிட்-19 பெருந்தொற்றால் நாட்டின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட போது, நிறுவனத்தின் வணிகம் சீரடையும் வரை சம்பளம் வாங்கப் போவதில்லை என முகேஷ் அம்பானி அறிவித்தார். தற்போது கொரோனா காலம் முடிந்து, ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் சாதனை லாபங்களை ஈட்டி வரும் நிலையிலும், அவர் தனது முடிவில் உறுதியாக இருப்பது

See more

Recommended Videos

தொடர்ந்து 6-வது ஆண்டாக ரூ.0 சம்பளம்: முகேஷ் அம்பானியின் நெகிழ்ச்சி முடிவு!
01:59

தொடர்ந்து 6-வது ஆண்டாக ரூ.0 சம்பளம்: முகேஷ் அம்பானியின் நெகிழ்ச்சி முடிவு!

விஜய் மகன் ஜேசனின் சிக்மா... கவுண்டவுன் தொடக்கம்!
01:31

விஜய் மகன் ஜேசனின் சிக்மா... கவுண்டவுன் தொடக்கம்!

கோவிலில் தரிசனம் செய்ததில் சர்ச்சை! அமைச்சர் நிர்மல்குமாரால் நீதிமன்றம் அதிரடி!
01:58

கோவிலில் தரிசனம் செய்ததில் சர்ச்சை! அமைச்சர் நிர்மல்குமாரால் நீதிமன்றம் அதிரடி!

ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு செக்... கழட்டிவிட மும்பை இந்தியன்ஸ் திட்டம்!
02:01

ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு செக்... கழட்டிவிட மும்பை இந்தியன்ஸ் திட்டம்!

மும்பை அணியில் இருந்து விலகும் ஹர்திக் பாண்டியா - ஏன் தெரியுமா?
02:01

மும்பை அணியில் இருந்து விலகும் ஹர்திக் பாண்டியா - ஏன் தெரியுமா?

நான் கிட்னி திருடியா...? கண்ணீர் விட்டு கதறிய ஜூலி!
07:52

நான் கிட்னி திருடியா...? கண்ணீர் விட்டு கதறிய ஜூலி!

தண்ணீர் கேட்ட வடமாநில இளைஞரை... அடித்தே கொன்ற ஊர்மக்கள்... என்ன மேட்டர்?
01:31

தண்ணீர் கேட்ட வடமாநில இளைஞரை... அடித்தே கொன்ற ஊர்மக்கள்... என்ன மேட்டர்?

கோவிலில் தரிசனம் செய்ததில் சர்ச்சை! அமைச்சர் நிர்மல்குமாரால் நீதிமன்றம் அதிரடி!
02:18

கோவிலில் தரிசனம் செய்ததில் சர்ச்சை! அமைச்சர் நிர்மல்குமாரால் நீதிமன்றம் அதிரடி!

கவின் கொலை வழக்கில் சுர்ஜித்தின் தாயார் கைது: ஜூன் 9 வரை நீதிமன்றக் காவல்
01:52

கவின் கொலை வழக்கில் சுர்ஜித்தின் தாயார் கைது: ஜூன் 9 வரை நீதிமன்றக் காவல்

விஜய் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார் - சிவக்குமார்
04:02

விஜய் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார் - சிவக்குமார்

நொடிப் பொழுதில் மிராக்கிள்! மரணத்தின் விளிம்பிலிருந்து தப்பிய இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள்: முதுமலையில் பரபரப்பு!
00:56

நொடிப் பொழுதில் மிராக்கிள்! மரணத்தின் விளிம்பிலிருந்து தப்பிய இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள்: முதுமலையில் பரபரப்பு!

கோவையில் அகில இந்திய கூடைப்பந்து போட்டிகள் தொடக்கம்..!
02:07

கோவையில் அகில இந்திய கூடைப்பந்து போட்டிகள் தொடக்கம்..!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
நெல்லை, தென்காசியை உலுக்கிய 4 சம்பவங்கள்.. மிரட்டிய 'பைக் கும்பல்' சிக்கியது எப்படி?

நெல்லை, தென்காசியை உலுக்கிய 4 சம்பவங்கள்.. மிரட்டிய 'பைக் கும்பல்' சிக்கியது எப்படி?

TIRUNELVELI12 min ago
2

VRS Rules:55 வயதில் ஓய்வுபெற்றால், மீதமுள்ள 5 ஆண்டுக்கான முழு சம்பளம் கிடைக்குமா?

Voluntary Retirement Scheme58 min ago
3

நாளையுடன் ஓய்வு பெறும் விராட் கோலி? வைரலாகும் ரஜத் பட்டிதார் பதிவு!

Virat Kohli1 hr ago
4

குஜராத் கப் அடிக்க அதிக வாய்ப்பு... ஆர்சிபிக்கு ஆப்பு ரெடியா...? ஐபிஎல் பைனல் A to Z

ipl final1 hr ago
5

வெப்ப அலை மாரடைப்பு ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்குமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

Heat Wave2 hrs ago