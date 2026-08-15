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Written BySudharsan G
Published: Sep 05, 2026, 12:00 AM|Updated: Sep 05, 2026, 12:00 AM
மருத்துவச் செலவு, விபத்து, எதிர்கால ஓய்வூதியம், சொந்த வீடு… இப்படி ஒரு குடும்பத்துக்குத் தேவையான பல விஷயங்களுக்கு மத்திய அரசின் சில முக்கியமான திட்டங்கள் உதவுகின்றன என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? குறிப்பாக குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்கள், தினக்கூலித் தொழிலாளர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள், கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் வேலை செய்பவர்களுக்கு இந்தத் திட்டங்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட முக்கியமான 6 அரசு திட்டங்கள் என்னென்ன?. 6 திட்டங்களையும் ஒருமுறை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். மருத்துவத்திற்கு – ஆயுஷ்மான் பாரத். ஓய்வூதியத்திற்கு – அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம். ஆயுள் பாதுகாப்பிற்கு – ஜீவன் ஜோதி. விபத்து பாதுகாப்பிற்கு – பிரதமர் விபத்து பாதுகாப்புத் திட்டம். வீட்டிற்கு – பிரதான் மந்திரி அவாஸ்
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மத்திய அரசின் 6 திட்டங்கள்... யாருக்கெல்லாம் உதவும்?
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