/சென்னை வெள்ளத்தில் உங்க வீடு தப்பிக்கணுமா... இந்த 5 ரகசியத்தை தெரிஞ்சிக்கோங்க!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 29, 2026, 11:00 PM|Updated: Jul 29, 2026, 11:00 PM
சென்னை சமதள நிலப்பரப்பைக் கொண்டிருக்கிறது. அதேபோல், போதிய இயற்கைச் சரிவுகள் இல்லாததாலும் மழைநீர் எளிதில் வெளியேற முடியவில்லை. இதனால், பெருமழை காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகிறது. ஏரிகள் மற்றும் கால்வாய்களின் இயற்கை வழிப்பாதைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதும் நீர் தேங்குவதற்கு முதன்மையான காரணமாக உள்ளது. அப்படியிருக்க, சென்னையில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் நிலமோ அல்லது வீடோ அல்லது கடையோ வாங்கப்போகிறீர்கள் என்றால் சில விஷயங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும். உங்களின் இடம் வாங்கும் முன் சுற்றியுள்ள சாலைகளை விட அப்பகுதி தாழ்வாக உள்ளதா என்பதை சரிபார்க்கவும். 'Google Earth' மூலம் கடல்மட்ட உயரம் மற்றும் CMDA/Chennai City Flooding Map போன்ற வரைபடங்களில் வெள்ள அபாய மண்டலமா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். மேலும், RERA அங்கீகாரம்
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