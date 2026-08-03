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Written BySudharsan G
Published: Aug 03, 2026, 02:40 PM|Updated: Aug 03, 2026, 02:48 PM

நாகப்பட்டினம் - திருத்துறைப்பூண்டி இடையே திருக்குவளை வழியாக அமைக்கப்பட்டு வரும் 36 கிலோமீட்டர் நீள புதிய ரயில்பாதைத் திட்டப் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருவதாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார். மயிலாடுதுறை மக்களவை உறுப்பினர் சுதா எழுப்பிய கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்த அமைச்சர், திட்டத்திற்கான நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் முக்கிய உள்கட்டமைப்புப் பணிகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். இந்தத் திட்டத்திற்குத் தேவையான 120 ஹெக்டேர் நிலத்தில், இதுவரை 108 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், திட்டமிடப்பட்ட 23 பெரிய பாலங்களில் 11, 330 சிறிய பாலங்களில் 288, 4 மேம்பாலங்களில் ஒன்று மற்றும் 34 சுரங்கப்பாதைகளில் 21 கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மீதமுள்ள பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று

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டெல்டா மக்கள் வருகிறது... நாகை - திருத்துறைப்பூண்டி ரயில் பாதை - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
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