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நாகப்பட்டினத்தில் மூதாட்டியிடம் நகைப்பறிப்பில் ஈடுபட்ட தவெக நிர்வாகி

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 09, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:00 PM IST
நாகப்பட்டினம், கீழ்வேளூரில் நகைப்பறிப்பில் ஈடுபட்ட தவெக நிர்வாகி கைது

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நாகப்பட்டினத்தில் மூதாட்டியிடம் நகைப்பறிப்பில் ஈடுபட்ட தவெக நிர்வாகி
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