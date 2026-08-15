/ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 மாணவிகள் பலி... நாமக்கலில் நடந்த கொடூரம்

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Written BySudharsan G
Published: Sep 05, 2026, 12:00 AM|Updated: Sep 05, 2026, 12:00 AM
நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு சக்கராம்பாளையம் போயர் தெருவைச் சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளி சேகர்-அமுதா தம்பதியின் மகள்கள் தான் நிவேதா, தனுஸ்ரீ, அபிநயா. எலச்சிபாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் படித்து வரும் இவர்களை ராசிபுரம் திருவள்ளுவர் அரசு கலைக் கல்லூரியில் படித்து வரும் சித்தப்பா மகள் சுபிதா தினமும் பள்ளிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் அழைத்து சென்று வருவது வழக்கம். அந்த வகையில் நேற்று மாலை கல்லூரி முடிந்து வீட்டிற்கு வந்த கலைச்செல்வி பின்னர் இருசக்கர வாகனத்தில் 3 பேரையும் பள்ளியில் இருந்து அழைத்துக்கொண்டு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார். ராசிபுரம்–திருச்செங்கோடு சாலையில் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தபோது, சக்கராம்பாளையம் தனியார் பெட்ரோல் பங்க் அருகில் உள்ள பிரிவு சாலையை கடக்க முயன்றனர். அப்போது
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