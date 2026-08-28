/அதிரடி காட்டிய அமைச்சர் விஜயலட்சுமி..! அகற்றப்பட்ட சாயப்பட்டறைகள்..! நடந்தது என்ன?

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 28, 2026, 05:40 PM|Updated: Aug 28, 2026, 05:40 PM
நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் தொகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட விஜயலட்சுமி மாபெரும் வெற்றி பெற்று அமைச்சரவை்ில் இடம் பிடித்துள்ளார். இந்நிலையில் குமராபாளையம் மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான சாய பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக பொதுமக்களின் புகார்களை தொடர்ந்து அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்து சட்ட விரோதமாக சாயத்தண்ணியை வெளியேற்றிய சாயப்பட்டறைகள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வந்தார். குமாரபாளையம் மற்றும் பள்ளிபாளையம் பகுதிகளில் ஏராளமான சாயப்பட்டறைகள் இயங்கி வருகின்றன.இதில் சில சாயப்பட்டறைகள், விதிமுறைகளை மீறி சுத்திகரிக்கப்படாத சாயக் கழிவுநீரைக் கால்வாய்கள் வழியாக நேரடியாகக் காவிரி ஆற்றில் திறந்து விடுவதாகப் தொடர்ந்து பால்வளத்துறை அமைச்சருக்கு புகார்கள் வந்தன. இப்பிரச்சினையின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி, உரிய அனுமதியின்றி மற்றும் விதிமீறல்களில்
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