  • திமுக ஆட்சி தொடர்ந்தால் யாரும் நிம்மதியாக வாழ முடியாது: நயினார் நாகேந்திரன்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் உள்ள ராம் நகர் அண்ணா சிலை முன்பு நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், எதிர்வரும் தேர்தலில் திமுக ஆட்சியில் இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டு, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சி அமைவது உறுதி எனவும், இனி ஒரு தடவை திமுக ஆட்சி இந்த மண்ணில் தொடர்ந்தால் யாரும் நிம்மதியாக வாழ முடியாது என்றும் சாடினார்.

