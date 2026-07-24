/நீட் விஷயத்தில் விளையாடிய பாகிஸ்தான்..! எச்சரித்த டெல்லி போலீஸ்..! அசிங்கமா இல்லையா?

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Written ByYuvashree
Published: Jul 24, 2026, 07:00 PM|Updated: Jul 24, 2026, 07:01 PM

டெல்லி போராட்டம் குறித்து போலி தகவல்களைப் பரப்பிய பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த 480க்கும் மேற்பட்ட சமூக வலைதளக் கணக்குகளை போலீசார் முடக்கியுள்ளனர். நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் சிஜேபி இயக்கத்தினர் சார்பில் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக போராட்டம் நடத்து வருகிறது. மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி நடத்தப்பட்டு வரும் இந்தப் போராட்டம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து வருகிறது. இந்தப் போராட்டத்தின் போது போராட்டக்காரர்கள் சிலர், போலீசார் மற்றும் பாதுகாப்பு படையினர் மீது பயங்கர ஆயுதங்களைக் கொண்டு தாக்குதல் நடத்தினர். எனவே, இந்தப் போராட்டத்தில் சமூக விரோதிகள் ஊடுருவியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. கற்களை கொண்டு சிலர் போலீசாரை தாக்க முயன்ற போது, போராட்டக்காரர்கள் அதனை

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