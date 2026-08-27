/நேபாள வெள்ளத்திற்கு இதுதான் காரணமா? போட்டு உடைத்த அமெரிக்க புவிசார் ஆய்வு மையம்!

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Written ByR Balaji
Published: Aug 27, 2026, 09:20 PM|Updated: Aug 27, 2026, 09:20 PM
நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கிற்கு நிலநடுக்கம் காரணமில்லை என்று அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. அப்படி என்றால் வெள்ளம் ஏற்பட என்ன காரணம்? வெளியான பகீர் தகவல்! நேபாளத்தில் திபெத்தையொட்டி இருக்கும் ரசுவா மாவட்டத்தில் போடே கோஷி ஆற்றில் நேற்று காலை 9 மணியளவில் திடீரென பெரும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதில் கோஷி ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டிருந்த பாலங்கள், ஆற்றங்கரையோரம் இருந்த கட்டடங்கள், நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஏராளமான வாகனங்கள் உள்ளிட்டவை அடித்துச் செல்லப்பட்டன. நேபாளத்தில் திடீா் வெள்ளப் பெருக்கில் சிக்கி 160க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும், 300 இந்தியா்கள் உள்பட 570க்கும் மேற்பட்டோரைக் காணவில்லை. அவர்கள் நிலை என்ன என்பது இதுவரை தெரியவில்லை. உறவினர்களின் நிலை தெரியாமல் பலரும் கண்ணோருடன் காத்திருக்கின்றனர். முதலில் நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட
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