/சென்னையில் இருந்து நேபாளம் சென்ற 7 பேரின் நிலை என்ன? தவிக்கும் குடும்பம்! கண்ணீர் பேட்டி!

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Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 29, 2026, 12:00 PM|Updated: Aug 29, 2026, 12:00 PM
நேபாளத்தில் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் காணாமல் போன சென்னையை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள்... ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஏழு பேரின் நிலை தெரியாமல் கதறி நிற்கும் உறவினர்கள்..! விவரம் என்ன?

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