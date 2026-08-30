/கரும்புகை மாதிரிதான் வந்தது... இப்படி நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கல...!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 30, 2026, 07:40 PM|Updated: Aug 30, 2026, 07:40 PM
அங்க இருந்ததுல நாங்க மட்டும்தான் தப்பித்தோம்... நேபாளத்தில் இருந்து திரும்பிய பெண் பேட்டி! நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பேரிடரில் உள்ளூர்வாசிகள் மட்டுமின்றி, சுற்றுலா சென்ற இந்தியர்கள் மற்றும் சீனர்கள் பலரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தற்போதைய நிலவரப்படி, சுமாராக 768 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும், பல உடல்களை மீட்கும் பணிகள் தொடர்ந்து தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த கோர விபத்தில் சிக்கியுள்ள 2,500-க்கும் மேற்பட்டோரை மீட்கும் பணியில், பல ஆயிரம் மீட்புக்குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள 8 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பகுதிகளில் இருந்து இந்த உடல்கள் மீட்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

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