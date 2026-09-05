/நேபாளத்தில் பொம்மைகளை வைத்து நடக்கும் இறுதிச்சடங்குகள்

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 05, 2026, 10:40 PM|Updated: Sep 05, 2026, 10:40 PM
நேபாள பெரு வெள்ளத்தில் காணாமல் போன ஆயிரக்கணக்கானோரின் உடல்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில், அவர்களது உறவினர்கள் பொம்மைகளை வைத்து இறுதிச் சடங்குகள் செய்து வருகின்றனர்.

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