/நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய தமிழர்கள்... 57 பேரின் நிலை என்ன?

நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கி பலர் பலியாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் கும்பகோணம் பகுதியில் இருந்து சுற்றுலா சென்றவர்கள் 57 பேர் நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ளனர். அவர்கள் நிலை என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.
நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கில் சிக்கி 9 பேர் பலியாகி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் பலர் மாயமாகி உள்ளனர். திபெத் எல்லையை ஒட்டி அமைந்துள்ள ரசுவா மாவட்டத்தில் வெள்ளப்பெருக்கில் வீடுகள், வாகனங்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. அதுமட்டுமல்லாமல் பெரிய பாலங்களும் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன. இதில் கும்பகோணத்தில் இருந்து சென்ற 57 சுற்றுலா பயணிகளும் நேபாளத்தில் சிக்கி உள்ளனர்.
தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை சேர்ந்த 57 பேர், கும்பகோணத்தில் இருந்து கடந்த 23 ஆம் தேதி இரவு கைலாஷ் யாத்திரை