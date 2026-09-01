/கண் எதிரே சுக்குநூறான பள்ளிக்கூடம்! ஆசிரியரின் அந்த முடிவால் அடுத்து நடந்தது என்ன?

நேபாளத்தின் அமைதியான திரிசூலி பள்ளத்தாக்கு. வழக்கம்போல திரிபுவன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் வகுப்புகள் பரபரப்பாகத் தொடங்குகின்றன. திடீரென இமயமலையின் லங்டாங் சிகரத்தில் ஒரு பிரம்மாண்ட பனிப்பாறை உடைந்து விழுகிறது. யாரும் எதிர்பாராத அந்த நொடியில், ராட்சச காட்டாற்று வெள்ளம் மலையடிவாரத்தை நோக்கி சீறிப்பாய்கிறது.
காலை 9:20 மணி. பள்ளி முதல்வர் ராஜேந்திர தவாடிக்கு ஒரு போன் கால் வருகிறது. மறுமுனையில் பேசிய நண்பன் அலறுகிறான்—"ராஜேந்திரா, ஆற்றுக்கு மேல இருந்த கிராமங்கள் எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு... தண்ணி உங்க பள்ளியை நோக்கி வருது, உடனே ஓடிடுங்க!"
சுற்றிலும் 1,600-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள்... வெளியே பார்த்தால் ஆறு 60 அடி கீழே இருக்கிறது; ஆனால் நீர்மட்டம் சில நொடிகள் இடைவெளியில் அசுர வேகத்தில் ஏறிக்கொண்டே வருகிறது. யோசிக்க நேரமில்லை, ஒரு