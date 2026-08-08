/வேலூர் ஏர்போர்ட்டுக்கு விடிவு காலம்.. 6 மாதத்தில் விமானம் பறக்கும்

வேலூர் விமான நிலையம் என்பது நேற்று இன்றைய திட்டமல்ல, பல ஆண்டுகளாக வேலூர், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட வடதமிழக மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் திட்டம். மத்திய அரசின் உடான் திட்டத்தின் கீழ் 2017-ஆம் ஆண்டு வேலூர் விமான நிலையம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. சுமார் 98 ஏக்கர் பரப்பளவில் விமான நிலையத்தை மேம்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. உள்கட்டமைப்பு, ஓடுபாதை, முனையம் என பல்வேறு பணிகள் முன்னேறிய நிலையில், தற்போது விமான நிலைய உரிமம் பெறுவதற்கான டிஜிசிஏ ஆய்வு நிறைவடைந்துள்ளது. பிசிஏஎஸ் இறுதி பாதுகாப்பு அனுமதி பெறப்பட வேண்டியுள்ளது. அந்த அனுமதி கிடைத்தவுடன் டிஜிசிஏ உரிமம் வழங்கப்பட்டு, விமான நிலையத்தை உடனடியாக செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர முடியும் வேலூர் விமான நிலையம் செயல்பாட்டிற்கு வந்தால்