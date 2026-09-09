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  • /CM விஜய்க்கு புதிய ‘CM Office’.! 1 மாதம்தான் டைம்.!

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 09, 2026, 11:40 AM|Updated: Sep 09, 2026, 11:40 AM
சென்னை புனித செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை வளாகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் 10-ஆவது தளத்தில் முதலமைச்சருக்கான புதிய அலுவலகம் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான பணிகளுக்கான டெண்டரில், அரசு நிர்ணயித்த மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட 32 சதவீதம் குறைவாக ஒரு தனியார் நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளது. நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகை 10 தளங்களைக் கொண்ட கட்டிடமாக அமைந்துள்ளது. இதன் 10-வது தளத்தில் முதலமைச்சருக்கான புதிய அலுவலகத்தை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதில் முதலமைச்சருக்கான பிரத்யேக அறை, தனிச் செயலாளர்களுக்கான அலுவலகங்கள், நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய ஆலோசனைக் கூட்ட அரங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன. இதற்கான கட்டுமானம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக பொதுப்பணித் துறை சார்பில் கடந்த மாதம் டெண்டர் கோரப்பட்டது. பணிகள்
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