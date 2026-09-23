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தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் புதிய விதிமுறை - மத்திய அரசு அறிவிப்பு
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Sep 23, 2026, 09:20 PM
|
Updated: Sep 23, 2026, 09:20 PM
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தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், விபத்துகளை தவிர்க்கவும் புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது மத்திய அரசு
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