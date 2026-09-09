/தலைமைச் செயலகத்திற்கு இடம் தயார் - வெளியானது முக்கியத்தகவல்!

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Written ByR Balaji
Published: Sep 09, 2026, 09:20 PM|Updated: Sep 09, 2026, 09:20 PM
தமிழ்நாட்டின் புதிய சட்டப்பேரவை–தலைமைச் செயலக வளாகம், சென்னை Foreshore Estate பகுதியில் அமைய உள்ளதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. மொத்தம் 25.16 ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்த வளாகம் கட்டப்பட உள்ளது. இதற்காக தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியம் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி ஆகியவை, நிலத்தை பயன்படுத்துவதற்கான ‘Enter Upon Permission’ எனப்படும் அனுமதியை வழங்கியுள்ளன. புதிய வளாகத்தின் பிரதான கட்டிடம் சுமார் 15 மாடிகளுடன், 20 லட்சம் சதுர அடி கட்டிடப் பரப்பளவில் அமைய உள்ளது. சாந்தோம் பிரதான சாலையில் இருந்து எளிதாக அணுகக்கூடிய இந்த நிலத்தின் வழிகாட்டி மதிப்பு ஒரு சதுர அடிக்கு 22 ஆயிரம் ரூபாய் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி நிலத்தின் மதிப்பு சுமார் 2 ஆயிரத்து 47 கோடி ரூபாய். ஆனால், இந்த வளாகத்தை கட்டுவதற்கான
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