/தமிழகத்தில் ரூ.1 கோடி லட்சம் மதிப்பிலான சாலைகள்: அடுத்த கட்டத்திகு நகரும் தமிழகம்

தமிழ்நாடு அரசு ரூ. 1,36,996 கோடி மதிப்பீட்டில் 4,543.5 கி.மீ நீளமுள்ள சாலைக் கட்டமைப்பை உருவாக்க 'விஷன் 2035' (Vision 2035) என்ற தொலைநோக்குத் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. அதேவேளையில், மாநிலம் முழுவதும் மேலும் 2,500 கி.மீ நீளமுள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை விரிவுபடுத்த ரூ. 1 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாக முதலீடு செய்வதற்கான திட்டங்களை இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் (NHAI) தனியாக வகுத்துள்ளது.
CII தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு உச்சி மாநாட்டில் என்ன அறிவிக்கப்பட்டது?
தொழில்துறைக்கான போக்குவரத்து இணைப்பை மேம்படுத்துதல், துறைமுகங்கள் மற்றும் விமான நிலையங்களுடனான தொடர்பை வலுப்படுத்துதல், சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைத்தல் மற்றும் இரண்டாம் நிலை நகரங்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்ட இத்திட்ட முன்மொழிவுகள், ஆகஸ்ட் 3 அன்று நடைபெற்ற 'CII