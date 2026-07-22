/சென்னை ஏர்போர்டுக்கு என்னாச்சு...? NITI Aayog பரபரப்பு அறிக்கை!

மத்திய அரசின் நிதி ஆயோக் வெளியிட்டுள்ள 'முதலீட்டு உகந்த குறியீடு 2026' (Investment Friendliness Index 2026) அறிக்கையில், குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிராவிற்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு 3-வது இடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது. சிறந்த உள்கட்டமைப்பு, சாதகமான தொழில் சூழல் மற்றும் திறமையான மனிதவளம் ஆகியவற்றில் தமிழ்நாடு சிறந்து விளங்கியபோதிலும், சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்கம் மற்றும் சர்வதேச விமான இணைப்பு (International Connectivity) ஆகியவற்றில் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளதாக நிதி ஆயோக் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. சென்னையில் பல ஐரோப்பிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் (MNCs) செயல்பட்டு வந்தபோதிலும், பாரிஸ், ஆம்ஸ்டர்டாம், முனிச் போன்ற முக்கிய சர்வதேச நகரங்களுக்கு நேரடியாகச் செல்ல சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து வசதிகள் இல்லை. அதேவேளையில், பெங்களூரு விமான நிலையம் இந்த அனைத்து