/தண்ணீர் கேட்ட வடமாநில இளைஞரை... அடித்தே கொன்ற ஊர்மக்கள்...

திருவள்ளூரில் மதுபோதையில் இருந்த வடமாநில இளைஞர் ஒருவர், வீட்டில் தனியாக இருந்த இரு பெண்களிடம் குடிக்க தண்ணீர் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது அவர் போதையில் இருந்ததால் அங்கிருந்து சென்றுவிடுமாறு அப்பெண்கள் சத்தமிட்டுள்ளனர். சற்று நேரத்தில் இது வாக்குவாதமாக மாறியுள்ளது. இது குறித்து அந்த பெண்கள், அவர்களது உறவினர்களுக்கு அளித்த தகவலையடுத்து அங்கு வந்த உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் அந்த இளைஞரை சரமாரியாக தாக்கினர்.இதில் அந்த நபர் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அசாம் மாநிலத்தில் இருந்து வேலை தேடி 6 இளைஞர்கள் நேற்று திருவள்ளூர் மாவட்டம், அம்மணம்பாக்கம் கிராமத்திற்கு வந்த நிலையில், பிரசென்ஜித் தாஸ் என்ற இளைஞர் ராமராஜ கண்டிகையில் மது அருந்தியுள்ளார். பின்னர் போதையில் தண்ணீர் கேட்ட போது