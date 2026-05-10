English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Videos
  • இனி கோவையிலேயே ஏழுமலையான் தரிசனம் கிடைக்கும்!

இனி கோவையிலேயே ஏழுமலையான் தரிசனம் கிடைக்கும்!

கோவை கோவைப்புதூர் பகுதியில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் அமைப்பதற்குத் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் மேற்கு தமிழக மக்கள் திருப்பதி வரை செல்லாமல் கோவையிலேயே ஏழுமலையானைத் தரிசனம் செய்ய முடியும். இக்கோவில் கட்டுவதற்காக ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் கோவைப்புதூரில் உள்ள "செவன் ஹில் சிட்டி" பகுதியில் சுமார் ₹388 கோடி மதிப்புள்ள 19.43 ஏக்கர் நிலத்தை தேவஸ்தானத்திற்கு நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளது. திருப்பதியில் நடைபெற்ற திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில், இந்த நிலத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கு பிரம்மாண்டமாகப் புதிய ஏழுமலையான் கோவில் கட்ட ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

  • May 10, 2026, 09:42 PM IST

Video ThumbnailPlay icon

Trending News