/கிணற்றில் தவறி விழுந்த முதியவர் 2 நாட்களாக அங்கேயே கிடந்ததால் அதிர்ச்சி

கிணற்றில் தவறி விழுந்த முதியவர் ஒருவர், இரண்டு நாட்களாக அங்கேயே உயிருடன் கிடந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தனியாக வசித்து வந்த அந்த முதியவர், வீட்டிற்கு அருகிலிருந்த பயன்படுத்தப்படாத கிணற்றில் தவறி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் அவர் கிணற்றிலேயே சிக்கியிருந்த நிலையில், அப்பகுதியில் சென்றவர்கள் சத்தம் கேட்டு பார்த்தபோது சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. உடனடியாக தீயணைப்பு துறையினருக்கும் போலீசாருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட வீரர்கள், முதியவரை பாதுகாப்பாக மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். தற்போது அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.