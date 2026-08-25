/ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 25, 2026, 07:40 PM|Updated: Aug 25, 2026, 07:40 PM
மத்திய அரசு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அமல்படுத்தினால், தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் 2029 ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்குமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்

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