हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
முகப்பு
தமிழகம்
இந்தியா
உலகம்
விளையாட்டு
சினிமா
பல்சுவை
வணிகம்
ஆன்மீகம்
ஹெல்த்
டெக்
வைரல்
Home
/
Videos
/
ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
Written By
Karthikeyan Sekar
Published: Aug 25, 2026, 07:40 PM
|
Updated: Aug 25, 2026, 07:40 PM
join
share
மத்திய அரசு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அமல்படுத்தினால், தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் 2029 ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்குமா? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்
Recommended Videos
01:21
திருவள்ளூரில் பட்டப்பகலில் நடந்த கொலை - காவல்துறை விசாரணை
03:15
தமிழ்நாடு 2வது விமான நிலையம் எங்கு அமையும்! அடுத்த சவால்!
05:38
ஓணம் பண்டிகையின் மறைக்கப்பட்ட உண்மை! மகாபலியின் ரகசியம் என்ன
01:51
ஆசிரியர்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட், TET விலக்கு: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அதிரடி
01:22
TOXIC மேடையில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி! வாயடைத்து நின்ற நடிகை
04:07
இதயம், கல்லீரல், நுரையீரல் பிரச்சனையா? சித்த மருத்துவர் கூறும் சிறந்த ஆலோசனை
02:57
"TOXIC மேடையில் தளபதி விஜய்” யாஷ் பேசிய மாஸ் பேச்சு! | Yash Speech About Vijay
02:22
"எலும்பை உடைத்து சித்ரவதை" ஆரம்பமே அதிரடி காட்டிய உதயநிதி..!
01:20
அரிய வகை நோய்க்கு - அற்புத சிகிச்சை உறுதி..
03:09
இது சோறா இல்லை கல் பாறையா? நடவடிக்கை எடுத்த வன்னி அரசு!
04:58
பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து திட்டம் - முதலமைச்சர் விஜய் கொடுத்த சர்பிரைஸ்
07:43
பரந்தூர் விமான திட்டம் ரத்து - திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சரமாரி கேள்வி
Trending
News
Photos
Videos
கரூர் மக்களுக்கு குட் நியூஸ்! தொழில் கடன் வாங்க ரெடியா?
2
TNPSC, SSC, RRB தேர்வுக்கு தயாராகுபவரா? தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி
3
சீருடையின் மீது ஹிஜாப்: மாணவியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம்
4
Voyeurism என்றால் என்ன? அமைச்சர் கீர்த்தனா-மலேசிய பெண் சந்தித்த பிரச்சனை-தீர்வு
5
நாளை மழை வெளுக்க போகுது.. சென்னை உட்பட 9 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை!