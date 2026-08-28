/கிடுகிடுவென உயர்ந்த வெங்காயம் விலை! ஒரு கிலோ வெங்காயம் விலை இவ்வளவா?

வெங்காயத்தின் வரத்து குறைந்துள்ளதன் காரணமாக வெங்காய விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோயம்பேடு காய்கறி சந்தைக்கு உத்தரப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து வெங்காயம் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுவது வழக்கம். ஆனால் அங்கு பெய்து வரும் தொடர் கனமழையின் காரணமாக, தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் வெங்காய வரத்து கடுமையாக குறைந்துள்ளது.
வழக்கமாக சென்னை, கோயம்பேடு சந்தைக்கு தினசரி 50 முதல் 60 லாரிகளில் வெங்காயம் வரும் நிலையில், தற்போது 20 லாரிகள் மட்டுமே வருகிறது. இந்த வரத்துக் குறைவு காரணமாக வெங்காயத்தின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது.
இதனால் கடந்த 7ஆம் தேதி முதல் கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் ரூ. 30-க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு கிலோ வெங்காயம், இன்று