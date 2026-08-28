Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /கிடுகிடுவென உயர்ந்த வெங்காயம் விலை! ஒரு கிலோ வெங்காயம் விலை இவ்வளவா?

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 28, 2026, 08:40 PM|Updated: Aug 28, 2026, 08:40 PM
வெங்காயத்தின் வரத்து குறைந்துள்ளதன் காரணமாக வெங்காய விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோயம்பேடு காய்கறி சந்தைக்கு உத்தரப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து வெங்காயம் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுவது வழக்கம். ஆனால் அங்கு பெய்து வரும் தொடர் கனமழையின் காரணமாக, தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் வெங்காய வரத்து கடுமையாக குறைந்துள்ளது. வழக்கமாக சென்னை, கோயம்பேடு சந்தைக்கு தினசரி 50 முதல் 60 லாரிகளில் வெங்காயம் வரும் நிலையில், தற்போது 20 லாரிகள் மட்டுமே வருகிறது. இந்த வரத்துக் குறைவு காரணமாக வெங்காயத்தின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. இதனால் கடந்த 7ஆம் தேதி முதல் கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் ரூ. 30-க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு கிலோ வெங்காயம், இன்று
See more

Recommended Videos

லிஸ்ட்டை கையில் எடுத்த உதயநிதி..! பேரவை தொடங்கியவுடன் அதிரடி..!
02:19
அதிரடி காட்டிய அமைச்சர் விஜயலட்சுமி..! அகற்றப்பட்ட சாயப்பட்டறைகள்..! நடந்தது என்ன?
02:18
நேபாளம் சென்ற பெற்றோரின் நிலை என்ன? வேதனையில் மகன்கள்! முழு விவரம்!
01:49
ஆரம்பமே சரவெடியாய் வெடித்த EPS..! வரிசையாய் லிஸ்ட் போட்டு விளாசல்..!
01:41
பேரவையில் வெடித்த 10.5 இடஒதுக்கீடு: தி.மு.க-வை பிளாஸ்ட் செய்த CVS.... இபிஎஸ் கொடுத்த ரியாக்சன்!
06:23
சட்டப்பேரவையில் தவெக அமைச்சர் பாடிய பாடல்: கொந்தளித்த உதயநிதி, என்ன நடந்தது
01:02
பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ரத்து.. மெட்ரோ ரயிலில் வந்த மாற்றம்.. ஷாக் தகவல்
01:45
சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி மட்டும் தனி மாவட்டம்: ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
02:27
நவீனமயமாகும் குடிநீர், கழிவுநீர் கட்டமைப்பு! தமிழக அரசின் நடவடிக்கை.. என்னென்ன?
01:45
LPG சிலிண்டர் முதல் ITR வரை... செப். 1 முதல் அதிரடி மாற்றங்கள்!
04:30
காயத்ரி மந்திரத்தின் வரலாறு: தினமும் இதை ஜெபித்தால் என்ன நடக்கும்?
11:52
காயத்ரி சங்கல்பம் என்றால் என்ன? இதனால் கிடைக்கும் பலன்கள் இதோ
16:55

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
திமுகவில் மிகப்பெரிய மாற்றம்.. 110-ஆக மாவட்டங்கள் அதிகரிப்பு.. ஸ்டாலின் அதிரடி!
2
3
4
5