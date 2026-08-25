/கொந்தளித்த எ.வ. வேலு... “என்னப்பா, இப்படியா பண்ணுவீங்க?”

Published: Aug 25, 2026, 09:40 PM|Updated: Aug 25, 2026, 09:40 PM
சட்டப்பேரவையில் கேள்வி எழுப்புவதும், அரசிடம் விளக்கம் கேட்பதும் எதிர்க்கட்சிகளின் ஜனநாயக உரிமை எனப் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார். பெயர் குறிப்பிடாமல் பொத்தாம் பொதுவாகக் கல்லூரிகள், பங்களாக்கள் வைத்துள்ளதாக ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளைப் பொதுக்கூட்டம் போல் அவையில் முன்வைக்கக் கூடாது என அவர் கண்டித்தார். சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டிய கடமை ஆளுங்கட்சிக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் உண்டு என்றும் அவர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.