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Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 26, 2026, 06:00 PM|Updated: Sep 26, 2026, 06:00 PM
உலக இதய தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில் Oxymed Hospital சார்பில் “Chase the Zero” விழிப்புணர்வு நடைப்பயணம் நடைபெற்றது. இதய நோய்களை தடுப்பது, தினசரி நடைப்பயிற்சியின் அவசியம் மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை கடைப்பிடிப்பது குறித்து பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. நடைப்பயிற்சி மூலம் இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பது குறித்து மருத்துவர்கள் வலியுறுத்தியதுடன், இதய சிகிச்சைகளுக்கான காப்பீட்டு வசதி தொடர்பாகவும் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், மருத்துவர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

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உலக இதய தினம்: “தினமும் நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள்” – மருத்துவர்கள் வலியுறுத்தல்
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