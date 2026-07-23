/பொருளாதார நெருக்கடியில் மீள முடியாமல் தவிக்கும் பாகிஸ்தான்!

பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து முழுமையாக மீள முடியாமல் இருக்கும் பாகிஸ்தான், வெளிநாட்டு கடன்களை பெரும்பாலும் நம்பியிருக்கிறது. கடந்த நிதியாண்டில் மட்டும் சுமார் 27.2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வெளிநாட்டு நிதி உதவியை பெற்றுள்ளது. இதனை, அந்நாட்டு பொருளாதார விவகார அமைச்சகத்தின் இடைக்கால அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது. இதில் 16 பில்லியன் டாலர் புதிய கடன்களாகும். மீதமுள்ள தொகை பழைய கடன்களின் கால நீட்டிப்பு (Rollover), மானியங்கள், வர்த்தக நிதி மற்றும் முதலீட்டு கருவிகள் மூலமாகவும் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது. பாகிஸ்தானின் முக்கிய கூட்டாளிகளான சவுதி அரேபியா மற்றும் சீனா, மொத்தம் 9 பில்லியன் டாலர் கடன்களை கால நீட்டிப்பு செய்துள்ளன. இதில் சவுதி அரேபியா 5 பில்லியன் டாலரையும், சீனா 4 பில்லியன் டாலரையும் நீட்டித்துள்ளது. மேலும்,