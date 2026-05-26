/புகார் அளிக்க வந்த பெண்ணுக்கு தொலைபேசியில் சில்மிஷம்: பழனி உதவி ஆய்வாளர் சஸ்பெண்ட்!

பழனியை அடுத்த நெய்க்காரப்பட்டியில் செயல்பட்டு வரும் தாலுகா காவல் நிலையத்தில் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளராக ராஜகோபால் பணியாற்றி வந்தார். இந்தக் காவல் நிலையத்திற்குச் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் இளம் பெண் ஒருவர், குடும்பப் பிரச்சினை காரணமாகப் புகார் அளிக்கச் சென்றுள்ளார். அப்போது அவரது புகாரை பெற்ற எஸ்.ஐ, ராஜகோபால், அப்பெண்ணின் அலைபேசி எண்ணையும் வாங்கியுள்ளார். அதன் பிறகு, அவ்வப்போது அந்த பெண்ணிற்கு ஆபாசக் குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியுள்ளார். இதுமட்டுமின்றி, இரவு நேரங்களில் அலைபேசியில் அழைத்து தொந்தரவு செய்துள்ளார். இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான பெண் இது பற்றி தனது தந்தையிடம் கூறியுள்ளார். அதை அடுத்து அந்த எஸ்.பி மீது பழனி டி.எஸ்.பி-யிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து தற்போது பழனி தாலுகா காவல்