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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 15, 2026, 03:40 PM|Updated: Aug 15, 2026, 03:40 PM
சென்னை மத்திய கைலாஷ் முதல் கேளம்பாக்கம் வரை 25 கிலோமீட்டர் OMR சாலையும், பல்லாவரம் பாலம் முதல் துரைப்பாக்கம் சந்திப்பு வரை 7.4 கிலோமீட்டர் ரேடியல் சாலையும் என மொத்தம் 32.4 கிலோமீட்டர் தூரம் இந்த திட்டத்தில் இடம்பெறுகிறது. இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க CUMTA எனப்படும் சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் டெண்டர் கோரியுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், மெட்ரோ ரயில் சேவையுடன் சாலைப் போக்குவரத்தை ஒருங்கிணைப்பதாகும். மெட்ரோ நிலையங்களை மையமாகக் கொண்டு பேருந்துகள், ஆட்டோக்கள் உள்ளிட்ட இடைநிலை போக்குவரத்து, சைக்கிள் மற்றும் நடைபயண வசதிகள் இணைக்கப்பட உள்ளன. குறிப்பாக, மெட்ரோ நிலையங்களுக்கு பாதுகாப்பான நடைபாதைகள், பேருந்து இணைப்பு, சைக்கிள் பாதைகள், பேருந்து நிறுத்தங்கள் மற்றும் கடைசி
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மொத்தமாக மாறும் OMR... தயாராகும் திட்ட அறிக்கை - ரேடியல் சாலை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
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