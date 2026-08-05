/முடங்கிய கட்டுமானம்... பள்ளிக்கரணை வழக்கு நிலவரம் என்ன?

ராம்சர் அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சுற்றியுள்ள ஒரு கிலோமீட்டர் பரப்பில் புதிய கட்டுமானங்களுக்கு தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் விதித்த தடை தொடர்பான வழக்கின் விசாரணையை, சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது. இந்த வழக்குகளை கிரெடாய் (CREDAI) சென்னை அமைப்பு மற்றும் தனியார் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் தாக்கல் செய்துள்ளன. மொத்தம் 8,584.44 ஏக்கர் பரப்பில் புதிய கட்டுமானங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள முழுமையான தடையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று மனுதாரர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் விதித்துள்ள முழுமையான தடையை மறுபரிசீலனை செய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாகக் கருத்து தெரிவித்தனர். ஆனால், அதே நேரத்தில் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சுற்றி