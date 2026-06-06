/திருச்சியில் டைடல் பார்க் - வேகமெடுக்கும் பணிகள் !

திருச்சி – மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையை ஒட்டியுள்ள பஞ்சாப்பூரில், ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையம் அருகே 14.16 ஏக்கர் பரப்பளவில் புதிய டைடல் பார்க் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு தொழில் மேம்பாட்டு கழகம் மற்றும் எல்காட் நிறுவனங்கள், இணைந்து 462 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்தத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகின்றன. இந்தத் திட்டத்திற்கான நிலத்தை திருச்சி மாநகராட்சி 45 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகை அடிப்படையில் வழங்கியுள்ளது. மேலும், இந்தத் திட்டத்தில் 25.6 சதவீத பங்கையும் பெற்றுள்ளது.
2025 பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கப்பட்ட கட்டுமானப் பணிகள் 18 மாதங்களில் நிறைவடைய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் காலத்தில் பணிகளில் சிறிது மந்தநிலை ஏற்பட்ட போதிலும், தற்போது பணிகள் மீண்டும் வேகமடைந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். சுமார் 5.5 லட்சம்