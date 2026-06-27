/பரந்தூர் திட்டம் முடங்கியது! CM விஜய்யின் Next Mega Plan! பின்னணி என்ன?

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Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 27, 2026, 07:00 PM|Updated: Jun 27, 2026, 07:00 PM
பரந்தூர் திட்டத்தைத் தொடரப் போவதில்லை என்றும், அதற்குப் பதிலாக மாற்றுப் பகுதியில் புதிய இடத்தை ஆராய்ந்து வருவதாகவும் தற்போதைய முக்கியத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

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