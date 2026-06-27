हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
முகப்பு
தமிழகம்
இந்தியா
உலகம்
விளையாட்டு
சினிமா
பல்சுவை
வணிகம்
ஆன்மீகம்
ஹெல்த்
டெக்
வைரல்
Home
/
Videos
/
பரந்தூர் திட்டம் முடங்கியது! CM விஜய்யின் Next Mega Plan! பின்னணி என்ன?
Written By
Shiva Murugesan
Published: Jun 27, 2026, 07:00 PM
|
Updated: Jun 27, 2026, 07:00 PM
join
share
பரந்தூர் திட்டத்தைத் தொடரப் போவதில்லை என்றும், அதற்குப் பதிலாக மாற்றுப் பகுதியில் புதிய இடத்தை ஆராய்ந்து வருவதாகவும் தற்போதைய முக்கியத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Recommended Videos
02:19
பாக்யராஜ் பற்றி அறிந்திடாத சில தகவல்கள்... இந்த வீடியோவில் பாருங்க!
02:04
Golden Boot போட்டியில் இணைந்த வினிசியஸ் ஜூனியர்! யார் இவர்?
09:08
தவெகவின் மோசமான முகத்தை அன்றே கணித்தோம்
02:35
இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு சீட்? தவெகவில் கடும் போட்டி
02:24
மதுப்பிரியர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்... இனி எல்லா பிராண்டும் கிடைக்கும்!
02:42
மும்பையில் கனமழை: சாலையில் தேங்கிய நீரால் போக்குவரத்து பாதிப்பு
04:05
வெனிசுலா நிலநடுக்கம்: இது சாதாரண நிலநடுக்கம் அல்ல.. விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை
03:26
நண்பனுக்கு உதவப் போய் கொடூர கொலையா? வீதி வீதியாக துரத்திய கும்பல்!
02:55
தமிழகத்தை நோக்கி வரும் பஜாஜ் நிறுவனம், போட்டியிடும் தெலுங்கானா: வெற்றி யாருக்கு
03:03
தாம்பரம் GH ல் வெடித்த மக்கள்.. வெளியான பரபரப்பு வீடியோக்கள்!
02:51
ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்; சபரிமலையில் AI என்ட்ரி... இனி கூட்ட நெரிசல் பிரச்னே இருக்காது
02:56
சென்னையை விடுங்க... வேலைவாய்பில் அசத்தும் டாப் 3 தொழில் நகரங்கள்...!
Trending
News
Photos
Videos
12 ஆம் வகுப்பு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் எப்போது வழங்கப்படும்? முக்கிய அறிவிப்பு
12th Mark Sheet
1 hr ago
2
ஜூன் 29 முதல் புதன் வக்ரம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் 25 நாட்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!
Mercury retrograde
1 hr ago
3
மாதம் ரூ.25,000 சம்பளம்.. தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்தால் போதும்.. தமிழக அரசின் வேலை
Villupuram News
1 hr ago
4
கல்விக்கடன் முதல் மாட்டு லோன் வரை! ரூ.25 லட்சம் வாங்க விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா?
Tamil Nadu government
2 hrs ago
5
மாணவர்கள் ID Cardல் சாதி பெயரா? உண்மை என்ன? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கொடுத்த விளக்கம்
School Education
2 hrs ago