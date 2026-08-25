/விவசாயிகளுக்கு நிலம் திரும்புமா? பரந்தூரில் CM-ன் மாஸ்டர் பிளான்!

பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் கைவிடப்பட்ட நிலையில், ஏற்கனவே கையகப்படுத்தப்பட்ட 1,700 ஏக்கர் நிலம் விவசாயிகளுக்குத் திரும்பக் கிடைக்குமா? அல்லது அரசின் மாற்றுத் திட்டம் என்ன? இந்த விவகாரத்தில் சட்டம் சொல்வது என்ன? முழு விவரம் இதோ...
சென்னையின் இரண்டாவது பசுமை விமான நிலையத் திட்டத்திற்காக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரந்தூரில் கையகப்படுத்தப்பட்ட சுமார் 1,700 ஏக்கர் நிலத்தை மாற்று தொழிற்துறைத் தேவைகளுக்காகப் பயன்படுத்துவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது. விவசாய நிலங்கள் மற்றும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில், பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் கைவிடப்படுவதாகவும், மாற்று இடம் தேர்வு செய்யப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்திருந்தார்.
ஆனால், இந்த நிலங்கள் 'தமிழ்நாடு தொழிற்துறை நில எடுப்புச் சட்டத்தின்' கீழ் பெறப்பட்டவை. இச்சட்டத்தின் பிரிவு