/"நீ சாப்பிடாதது என் பிரச்சனையா?" அமைச்சரிடம் பயணி வாக்குவாதம்

சென்னை கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது அங்கு வந்த பயணி ஒருவர், திருச்சி மாவட்டம் துறையூருக்குச் செல்ல தான் முன்கூட்டியே பேருந்து முன்பதிவு செய்திருந்ததாகவும், இரவு 10:30 மணிக்கு வரவேண்டிய பேருந்து 11:45 மணி ஆகியும் வரவில்லை என்றும், அதுகுறித்த எந்தவொரு முறையான அறிவிப்பும் அதிகாரிகளால் வழங்கப்படவில்லை என்றும் அமைச்சரிடம் நேரடியாகக் குற்றம்சாட்டினார்.
இதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சர், பேருந்து உள்ளே இருக்கும் என மழுப்பலாகக் கூறியதுடன், "நீ நன்றாகச் சாப்பிட்டிருக்கிறாய், நான் இன்னும் சாப்பிடக்கூட இல்லை" என்று பயணிகளிடம் திரும்பத் திரும்ப அழுத்தம் கொடுத்துப் பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது. அமைச்சரின் இந்த அலட்சியமான மற்றும் முகச்சுளிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையிலான பேச்சு அங்கிருந்த பயணிகளிடையே பெரும்