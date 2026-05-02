தாம்பரம் மாநகராட்சியில் அவலம்! பயம் காட்டும் பூங்கா

அறிவியல் அறிவை வளர்க்க வேண்டிய இடத்தில் ரத்தக்கரை. சுமார் இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட பூங்கா சிறுவர்களுக்கு ஆபத்தான இடமாக மாறி இருக்கிறது. பாதுகாப்பு இல்லாத கட்டுமானங்கள் பெற்றோர்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ள. பெருங்களத்தூர் அறிவியல் பூங்காவின் அவல நிலை குறித்து விளங்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு
தாம்பரம் மாநகராட்சி 58வது வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதிதான் பெருங்களத்தூர் ஆர் எம் கே நகர். இங்கு சுமார் ஒரு கோடியே 89 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மாணவர்களின் அறிவியல் அறிவை மேம்படுத்த பேரறிஞர் அண்ணா நூற்றாண்டு நிறைவு அறிவியல் பூங்கா அமைக்கப்பட்டது. அமலுக்கு வரும் முன்பாக கல்வெட்டில் பெயர் பதிக்கும் அவசரத்தில் பணிகளை முழுமையாக முடிக்காமலேயே மாநகராட்சி மேயர் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பூங்காவை திறந்து வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, திறக்கப்பட்ட மூன்றே நாட்களில் பூங்கா எழுத்து மூடப்பட்டது. பராமரிப்பு பணிகள் முடிவடையாத நிலையில் தரமற்ற உபகரணங்கள் அமைக்கப்பட்டது இந்த மூன்று விழாவுக்கு பின்னணியாக சொல்லப்படுகிறது. குறிப்பாக பூங்காவில் அடிபட்ட குழந்தைக்கு தையல்கள் போடப்பட்டுள்ளன. இந்த சம்பவம் பெற்றோர்களிடையே கடும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தற்போது பூங்கா பூட்டப்பட்டுள்ளதால் ஆர்வமிகு சிறுவர்கள் ஆபத்தான முறையில் இரும்பு மதில் சுவர்கள் மேல் ஏறி உள்ளே குதித்து செல்கின்றனர். இதனால் மற்றொரு விபத்து ஏற்படுமோ என்ற அச்சத்தில் சமூக ஆர்வலர்கள் உள்ளனர். பொது மக்களின் வரிப்பணம் வெறும் கல்வெட்டுக்காக வீணடிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன