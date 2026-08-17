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ஒத்த முகத்துக்கு தான் ஓட்டு-ஆனந்த் பேச்சுக்கு சபாநாயகர் பதில்!
Published: Aug 17, 2026, 11:40 PM
|
Updated: Aug 17, 2026, 11:40 PM
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“தலைவர் தளபதிக்காக தான் எங்கள் அனைவருக்கும் மக்கள் வாக்களித்தனர்.” சட்டமன்றத்தில் அமைச்சர் ஆனந்த்.
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