  • பியூஷ் கோயல் நினைப்பது தமிழ்நாட்டில் நடக்காது: அமைச்சர் ரகுபதி

மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அனைவரையும் ஒன்று சேர்ப்பதற்காக வந்திருப்பதாகவும், அவருக்குத் தமிழ்நாட்டுடைய அரசியல் தட்பவெட்ப நிலை தெரியாது என்பதால் நிச்சயமாக அவர் நினைப்பது தமிழ்நாட்டில் நடக்காது என்றும் அமைச்சர் ரகுபதி திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

