/"தேசமே முதன்மை"... நந்த் கிஷோர் மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல்!

எஸ்ஸல் குழுமத்தின் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினரான டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தை நந்த் கிஷோர் கோயங்கா காலமானதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உருக்கமான இரங்கல் கடிதம் எழுதியுள்ளார். சமூக சேவையாளர், தன்னலமற்ற தொண்டர் மற்றும் அறப்பணியாளராகப் போற்றப்பட்ட மதிப்புக்குரிய நந்த் கிஷோர் கோயங்கா, ஜூலை 13-ஆம் தேதி இயற்கை எய்தினார். அவரது மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து பிரதமர் மோடி எழுதிய கடிதத்தில், தொழில் மரபுகளை வலுப்படுத்தியதோடு, சமூகத்தின் மீதான பொறுப்பையும் நேர்மையுடன் நிறைவேற்றியவர் என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். மேலும், RSS என்ற ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்சேவக் சங்கத்தில் அவர் ஆற்றிய சேவை, அமைப்புத் திறன் மற்றும் "தேசமே முதன்மை" என்ற கொள்கையை வாழ்நாள் முழுவதும் கடைப்பிடித்த விதம், எளிமை மற்றும் பொதுநல