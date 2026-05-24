/கூட்டணி அமைச்சரவையை வரவேற்பதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் பாராட்டு!

தமிழகத்தில் அமைந்துள்ள புதிய கூட்டணி அமைச்சரவையை வரவேற்பதாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் (பாமக) நிறுவனர் மருத்துவர் இராமதாசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். தமிழகத்தில் அமைந்துள்ள இந்த முதல் கூட்டணி ஆட்சி, மாநில அரசியலில் ஒரு புதிய அரசியல் பண்பாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். அதிகாரம் ஒரே கட்சியில் குவியாமல், பல்வேறு அரசியல் சிந்தனைகளுக்கும் சமூகப் பிரதிநிதித்துவத்திற்கும் இடமளிக்கும் கூட்டணி ஆட்சி முறையை பாமக பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முன்வைத்தது என்றும், அதுவே ஜனநாயகத்தின் உண்மையான வடிவம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.