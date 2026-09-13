/ஆந்திராவில் கால் பதிக்கும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி - அன்புமணியின் மாஸ்டர் பிளான்

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Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 13, 2026, 12:40 PM|Updated: Sep 13, 2026, 12:40 PM
ஆந்திராவில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை தொடங்க அன்புமணி ராமதாஸ், திட்டமிட்டு அதற்கான பணிகளை தொடங்கியுள்ளார். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

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