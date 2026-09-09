/பேருந்தில் பெண்ணிடம் செயின் பறிப்பு.. சிசிடிவி காட்சியில் சிக்கிய 3 பெண்கள்.

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Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 09, 2026, 04:20 PM|Updated: Sep 09, 2026, 04:20 PM
தாம்பரத்தில் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி பேருந்தில் பெண்ணிடம் செயின் பறித்த கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 3 பெண்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

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