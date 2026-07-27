/"எந்த ஜாதி நீ? உனக்கெல்லாம் கல்யாணமா!" போலீஸால் பெண் எடுத்த விபரீத முடிவு

சிதம்பரத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒரு நபரை காதலித்து திருமணம் செய்துள்ளார். திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்த பிறகு அவரது கணவர் தனது ஏற்கெனவே ஒரு முறை திருமணம் ஆகி ஒரு மனைவி இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும் தான் முதல் மனைவியுடன் சென்று வாழ இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அதிர்ச்சியடைந்த அந்த இளம்பெண், குழந்தைகளின் வாழ்வாதாரத்திற்காக நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார். இருந்தபோதிலும், கணவரிடமிருந்து எந்தவித உதவியும் கிடைக்கவில்லை என தெரிகிறது. இதுதொடர்பாக சிதம்பரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், பரங்கிப்பேட்டை, ஜெயங்கொண்டம் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களிலும், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடமும் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என அப்பெண் குற்றம்சாட்டுகிறார். இந்நிலையில், கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வாயில் முன்பு பாதிக்கப்பட்ட பெண், பெட்ரோல் ஊற்றி