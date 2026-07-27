Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /"எந்த ஜாதி நீ? உனக்கெல்லாம் கல்யாணமா!" போலீஸால் பெண் எடுத்த விபரீத முடிவு

Written BySudharsan G
Published: Jul 27, 2026, 07:00 PM|Updated: Jul 27, 2026, 07:11 PM

சிதம்பரத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒரு நபரை காதலித்து திருமணம் செய்துள்ளார். திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்த பிறகு அவரது கணவர் தனது ஏற்கெனவே ஒரு முறை திருமணம் ஆகி ஒரு மனைவி இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும் தான் முதல் மனைவியுடன் சென்று வாழ இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அதிர்ச்சியடைந்த அந்த இளம்பெண், குழந்தைகளின் வாழ்வாதாரத்திற்காக நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார். இருந்தபோதிலும், கணவரிடமிருந்து எந்தவித உதவியும் கிடைக்கவில்லை என தெரிகிறது. இதுதொடர்பாக சிதம்பரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், பரங்கிப்பேட்டை, ஜெயங்கொண்டம் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களிலும், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடமும் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என அப்பெண் குற்றம்சாட்டுகிறார். இந்நிலையில், கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வாயில் முன்பு பாதிக்கப்பட்ட பெண், பெட்ரோல் ஊற்றி

See more

Recommended Videos

சுங்கச்சாவடியில் மீண்டும் ஷாக்..! லாரி முதல் கார் வரை; கூடுதல் செலவு..!
02:24
ஸ்டார்ட் அப்பில் புதிய சாதனை | ஆண்களை மிஞ்சிய பெண்கள் | No.1 இடத்தில் தமிழ்நாடு!
03:01
சாலை திட்டங்களில் தமிழ்நாடு பின்னடைவு! மத்திய அரசு தந்த Shocking Report
02:23
கிளாம்பாக்கம் தாண்டியும் பறக்கும் Metro! குஷியில் GST சாலை பயணிகள்!
02:52
'ஜனநாயகன்' பார்க்க வந்தபோது... தியேட்டர் வாட்ச்மேனை பொளந்துகட்டிய இளம்பெண்!
02:21
வடபழனி- பூந்தமல்லி மெட்ரோ என்னாச்சு...? ஏன் லேட்...? ட்விஸ்ட் கொடுத்த CMRL
02:12
தங்கத்தில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்? நாகப்பன் விளக்கம்
05:06
சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட் வெளியீடு
03:12
அறிந்ததும் அறியாததும்: இயற்கையை மூச்சாக நினைத்த தமிழர்கள்
05:10
வங்கி மேலாளரை அறைந்த கயல்விழி அழகிரி... பரபரப்பு வீடியோ வைரல்!
01:38
OpenAI உருவாக்கிய AI Agent தன்னிச்சையாக ஊடுருவல் - பிரபல நிறுவனம் Shock
02:10
ஈரோடு–கரூர் Double Track - மத்திய அரசு கொடுத்த Surprise!
02:12

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மொத்தமாக மாறும் கூவம் ஆறு, முதலமைச்சர் விஜய் போட்ட அதிரடி உத்தரவு
Cooum River33 min ago
2
Tasmac34 min ago
3
Dengue1 hr ago
4
Madras High Court1 hr ago
5
Tiruvannamalai2 hrs ago