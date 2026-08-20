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பூந்தமல்லி-வடபழனி வழித்தடம் என்னாச்சு! ஆமை வேகத்தை விட மோசம்
Written By
Umabarkavi K
Published: Aug 20, 2026, 03:00 PM
|
Updated: Aug 20, 2026, 03:00 PM
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50% சதவீதப் பணிகள் நிறைவு... ஆனால் போடப்பட்ட தண்டவாளமோ வெறும் 67 கிலோமீட்டர் ! சென்னை மெட்ரோ இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தில் நடப்பது என்ன?"பூந்தமல்லி வடபழனி வழித்தடம் என்ன ஆனது
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