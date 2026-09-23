/விவசாயி தாலி, நகையை அடகு வைத்து உற்பத்தி செய்கிறான் : பி.ஆர்.பாண்டியன் !

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Written ByR Balaji
Published: Sep 23, 2026, 10:00 PM|Updated: Sep 23, 2026, 10:00 PM
விவசாயிகள் தங்களின் தாலியையும் நகைகளையும் அடகு வைத்துப் பாடுபட்டு நெல் உற்பத்தி செய்வதாகவும், ஆனால் போதிய சேமிப்புக் கிடங்குகள் இல்லாததால் அறுவடை செய்த நெல் மழையில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு விவசாயிகள் மனமுடைந்து நிற்பதாகவும் விவசாய சங்கத் தலைவர் பி.ஆர். பாண்டியன் வேதனை தெரிவித்துள்ளார். எனவே, தமிழக அரசு மாவட்டந்தோறும் மூடிய நெல் சேமிப்புக் கிடங்கு வசதிகளை ஏற்படுத்தி, தடையின்றி நெல் கொள்முதல் செய்து உடனுக்குடன் பணம் வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். மேலும், விவசாயக் கடன் விவகாரத்தில் அரசு முன்னுக்குப் பின் முரணாக செயல்படாமல், அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பலனளிக்கும் வகையில் முழுமையான கடன் வசூல் நடவடிக்கைகளை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

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